لأسباب أمنية .. الجيش الإسرائيلي يمنع المركبات الصينية من دخول قواعده

غزة / سما /

نظراً للمخاوف العالمية المتزايدة بشأن ما سمي مشاريع التجسس الصينية، قرر الجيش الإسرائيلي منع المركبات الصينية من دخول قواعده العسكرية.

بحسب المواقع العبرية، من الآن فصاعداً، لن يُسمح للمركبات الكهربائية المتطورة المصنوعة في الصين بدخول قواعده.

يأتي هذا الحظر الشامل في أعقاب مخاوف من تسرب المعلومات عبر أجهزة الاستشعار والكاميرات الموجودة في المركبات. وسيُطبق هذا التوجيه الجديد على جميع القواعد العسكرية.

في يناير/كانون الثاني الماضي، أوقف الجيش تزويد ضباطه بمركبات صينية، وقبل شهر تقريبًا بدأ بتقييد ركن المركبات الكهربائية في القواعد. ليست إسرائيل وحدها التي تخشى الصين؛ فقد أصدر الجيش البريطاني حظرًا مماثلًا، خوفًا من التجسس وتسريب المعلومات.

وردًا على ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "في إطار تقييم مستمر للمخاطر واعتبارات أمن المعلومات، تقرر في معسكر جدعونيم تخصيص منطقة مخصصة لوقوف المركبات الكهربائية في أراضي القاعدة، ريثما يتم الانتهاء من التحقيق في الأمر.