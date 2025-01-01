عشرات الشهداء وتواصل إعدام المجوعين وتهديدات بتوسيع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٢ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٦٧ شهيدا منذ فجر الاثنين في مختلف مناطق القطاع بينهم ٣٠ من منتظري المساعدات.

واطلقت حكومة الاحتلال سلسلة من التهديدات الجديدة باحتلال كامل قطاع غزة .

واوضحت ان القرار النهائي سيتخذ في جلسة الكابينيت اليوم الثلاثاء.

جنوب قطاع غزة

وارتقى خمسة شهداء وعدد من الاصابات باستهداف خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس وهم مدير التمريض بقسم الباطنة بمجمع ناصر الطبي رجب عبد القادر عبد الله ابو العنين وابنته رزان ، أكرم محمد الرقب وابنه عمر وشقيقته يُسرى محمد الرقب ".

واستشهدت الطفلة جفرا عيد المصري متاثرة بجراح اصابتها قبل يومين لترتفع حصيلة الشهداء إلى ٦ في مجزرة إسرائيلية استهدفت مدرسة حي الأمل بخانيونس جنوبي قطاع غزة .

وخلال ٢٤ ساعة استشهد ١٥ مواطن بخان يونس بينهم عدد من منتظري المساعدات.

وسط القطاع

واستشهد اثنان من المواطنين ومصابون في قصف مدفعي إسرائيلي على شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة وهما: إيمان إبراهيم أبو معلا وشقيقها عبد المالك إبراهيم أبو معلا

واستشهد المواطن ورد علاء مقداد (٣٠ عاما) قرب مركز المساعدات الأمريكية شمال مخيم النصيرات.

وكان الحكيم في مشفى شهداء الأقصى عدي ناهض القرعان استشهد اثر سقوط مشتاح مساعدات عليه بشكل مباشر من عملية إنزال المساعدات من الجو، في منطقة "الزوايدة" وسط قطاع غزّة.

وصباح اليوم قصف جيش الاحتلال منزلا قرب دوار ابو السعود شرق مخيم البريج وسط القطاع.

غزة والشمال

وارتقى شهيدان وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية على شقة سكنية لعائلة الصعيدي قرب مفترق بهلول شمالي غرب مدينة غزة.

وانتشل المسعفون خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عشرة شهداء من حي الشجاعية والتفاح شرق غزة بينهم اربعة أشقاء وايضاً اب وابنه اضافة إلى شهيدين من بين لاهيا شمال القطاع.

وتمكنت فرق الإسعاف من نقل خمسة شهداء من عناصر تأمين المساعدات قتلهم جيش الاحتلال شمال غرب غزة في غارتين منفصلتين.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٩٤ مواطن بينهم ٤ شهداء انتشال و ٤٣٩ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦٠٩٣٣ شهيدًا و ١٥٠٠٢٧ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٤٤٠ شهيدًا ٣٧٩٨٦ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢٩ شهيد و ٣٠٠ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٥١٦ شهيدًا وأكثر من ١٠٠٦٧ إصابة.