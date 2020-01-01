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السيسي وعون يبحثان دعم وحدة وسيادة لبنان وإعادة إعمار غزة

الإثنين 04 أغسطس 2025 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي وعون يبحثان دعم وحدة وسيادة لبنان وإعادة إعمار غزة



القاهرة/سما/

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية.


وشدد السيسي خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الإثنين، على دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، وحرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية المبذولة لإعادة الإعمار.

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيسان على ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلا عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع،

وأكد الرئيسان على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وتتمتع مصر ولبنان بعلاقات تاريخية ووثيقة بين البلدين، حيث تعتبر مصر أحد الداعمين الرئيسيين لاستقرار لبنان وسط التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها، حيث شهد لبنان في السنوات الأخيرة أزمات متعددة، بما في ذلك الانهيار الاقتصادي، وانفجار مرفأ بيروت عام 2020، والصراعات الأخيرة مع إسرائيل بسبب حزب الله والتي أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية، خاصة في جنوب لبنان.

على صعيد آخر تلعب مصر دورا محوريا في القضية الفلسطينية، حيث توسطت في عدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار في غزة، وتستعد لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع، ورفضت مصر باستمرار أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدة التزامها بحقوق الشعب الفلسطيني.

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