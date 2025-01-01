مسؤول فلسطيني: 85% من البنية التحتية في غزة دمرت كليا

وصرح العامور قائلا: "الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة، حيث تم تدمير 85% من البنية التحتية المدنية بالكامل - وهذا يشمل الشقق والمنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى المنشآت التجارية والاقتصادية ومؤسسات أخرى".

وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي خلف دمارا هائلا في القطاع المحاصر، حيث تشير البيانات إلى أن البنية التحتية الحيوية قد تعرضت لأضرار جسيمة تعيق الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وتفاقم المجاعة في القطاع.