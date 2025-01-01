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مسؤول فلسطيني: 85% من البنية التحتية في غزة دمرت كليا

الإثنين 04 أغسطس 2025 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول فلسطيني: 85% من البنية التحتية في غزة دمرت كليا



رام الله/سمام

كشف وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية محمد العامور عن حجم الدمار الذي لحق بالمنشآت المدنية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

 

وصرح العامور قائلا: "الوضع الاقتصادي بالغ الصعوبة، حيث تم تدمير 85% من البنية التحتية المدنية بالكامل - وهذا يشمل الشقق والمنازل والطرق وشبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى المنشآت التجارية والاقتصادية ومؤسسات أخرى".

وجاءت هذه التصريحات في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي الذي خلف دمارا هائلا في القطاع المحاصر، حيث تشير البيانات إلى أن البنية التحتية الحيوية قد تعرضت لأضرار جسيمة تعيق الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، وتفاقم المجاعة في القطاع.

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