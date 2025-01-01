إسطنبول: مسيرة حاشدة احتجاجا على ممارسات "إسرائيل"

إسطنبول/سما/

شارك الآلاف من سكان إسطنبول في مسيرة احتجاجية وصلت إلى القنصلية الأمريكية في المدينة، نددوا فيها بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



وقالت مؤسسة المساعدة الإنسانية "حقوق وحريات الإنسان: "احتج آلاف المشاركين على القوات المسلحة الإسرائيلية والأمريكية وأعربوا عن دعمهم للفلسطينيين في غزة. منذ مايو، شددت إسرائيل الحصار على إمدادات المساعدات الإنسانية، مما زاد من تدهور الوضع في قطاع غزة. يزداد عدد ضحايا المجاعة يوميا، وترتكب جرائم قتل حتى أثناء ما يسمى بتوزيع المساعدات الإنسانية التي ينظمها نظام الفصل العنصري بالتعاون مع الولايات المتحدة".



وشددت المؤسسة على أن إدانات بعض القوى الكبرى ليست كافية.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين أن العدد الإجمالي للضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية جراء حصار قطاع غزة ارتفع إلى 180 شخصا، بينهم 93 طفلا. من جانبها، أفاد المكتب الصحفي لسلطات قطاع غزة بأن 80 شاحنة مساعدات إنسانية فقط دخلت القطاع يوم الأحد. ونهبت معظمها، مثل القوافل السابقة من المساعدات الإنسانية، بتواطؤ من الجيش الإسرائيلي.

في 20 يوليو، أصدرت صحة غزة بيانا حذرت فيه من توقع زيادة حادة في معدل الوفيات بين السكان بسبب سوء التغذية وعدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية.