سائح إسرائيلي يتعرض للسطو والقتل في لاس فيغاس

القدس المحتلة/سما

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سائحا إسرائيليا تعرّض للسطو والقتل في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، ما أثار حالة من القلق في الأوساط الإسرائيلية.



ووفقًا لما أورده موقع "واللا"، فإن الضحية يعتقد أنه رجل في الأربعينات من عمره، وقد عثر على جثته على بعد نحو 15 دقيقة من مركز المدينة السياحي.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات الأولية لا تشير إلى أن الجريمة ذات دوافع معادية للسامية، وهو ما هدّأ نسبيًا من المخاوف التي رافقت الخبر في الساعات الأولى.

وفي سياق متصل، كان قد قتل رجلان إسرائيليان يعملان في مجال الأعمال، في حادثتين منفصلتين وقعتا في منطقة فان نويس بمدينة لوس أنجلوس خلال شهر أبريل.

وعلى الرغم من عدم وجود أدلة واضحة على أن تلك الهجمات كانت بدافع معاداة السامية، إلا أن المجتمع اليهودي في لوس أنجلوس ظل في حالة من الحذر والترقب.