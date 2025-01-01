رئيس مجلس النواب الأمريكي يزور مستوطنة في الضفة الغربية (فيديو)

من المتوقع أن يزور رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إحدى المستوطنات في الضفة الغربية اليوم الاثنين، ضمن زيارة خاصة إلى إسرائيل ينظمها فريق ضغط أمريكي مؤيد لتل أبيب.

وتكمن أهمية هذه الزيارة في كونها غير معتادة بالنسبة لرئيس مجلس النواب الأمريكي، رغم أن العديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين سبق أن زاروا مستوطنات في الضفة الغربية. إذ نادرا ما يقوم مسؤول أمريكي بهذا المنصب الرفيع بزيارة لمستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد تمت زيارة جونسون إلى إسرائيل برفقة وفد من المشرعين الجمهوريين بشكل غير معلن، ولم يكشف عنها إلا بعد أن أصدرت بعض الوزارات الإسرائيلية بيانات بشأن اجتماعاتها مع الوفد الزائر.

وكان من المفترض أن يزور جونسون إسرائيل قبل عدة أسابيع لإلقاء كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي، إلا أن رحلته تأجلت نتيجة الحرب بين إسرائيل وإيران.

وسافر جونسون إلى إسرائيل يوم الأحد، يرافقه النواب الجمهوريون مايكل ماكول، وناثانيال موران، ومايكل كلاود من ولاية تكساس، وكلوديا تيني من نيويورك، والتي تترأس تجمع "أصدقاء يهودا والسامرة" في الكونغرس، وهو تجمع يدعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ويؤيد ضمها إلى إسرائيل.

وقال مسؤولان إسرائيليان إن زيارة جونسون من المتوقع أن تكون أطول من المعتاد، حيث من المقرر أن يبقى في إسرائيل حتى العاشر من أغسطس الجاري.

ولم يصدر أي تعليق من المتحدث الرسمي باسم جونسون حول تفاصيل الرحلة أو جدول أعمالها.

ووفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل الزيارة، فإن هذه الرحلة لا تصنف كوفد رسمي من الكونغرس، بل تعتبر زيارة خاصة، وقد تم تنظيمها من قبل هيذر جونستون، مؤسسة "رابطة التعليم الأمريكية الإسرائيلية"، وهي مجموعة ضغط محافظة تدعم إسرائيل.

وأشار المسؤولون إلى أن السفارة الإسرائيلية في واشنطن فوجئت بالرحلة ولم تشارك في أي من ترتيباتها. كما لم يكن لوزارة الخارجية الإسرائيلية أو السفارة الأمريكية في القدس أي دور في تنظيم الزيارة.

وأفاد المسؤولون بأن السفير الأمريكي مايك هاكابي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع إسرائيل، لم يشارك في اجتماعات جونسون التي جرت الأحد، والتي تضمنت لقاءات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر.

ومن المتوقع، بحسب المصادر الإسرائيلية، أن يزور جونسون والوفد المرافق له قطاع غزة، حيث سيطلعون على أنشطة مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، وهي مؤسسة تحظى بدعم كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.

كما من المقرر أن يلتقي الوفد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ضمن جدول الزيارة الذي يستمر لعدة أيام.