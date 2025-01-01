ساعر:" إسرائيل" تسعى لإنهاء الحرب لكنها ترفض بقاء "حماس" في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة لكنها تصر على إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط، وترفض بقاء "حماس".



وفي مؤتمر صحفي عقده في القدس أكد ساعر أن حركة حماس تحاول فرض شروط تضمن بقاءها في الحكم داخل القطاع، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع، مشددا على ضرورة أن "تلقي حماس السلاح" وأنه "لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة".

وانتقد ساعر الخطوات التي اتخذتها عدة دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وكندا ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها "هدية مجانية لحماس"، ومحذرا من أن هذه الإجراءات قد تطيل أمد الحرب وتعقد الجهود الدولية لإنهائها.

وأشار إلى وجود مشاورات جارية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن التصور الأميركي لـ"اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة، مؤكدا أن الملف لا يزال قيد البحث بين الجانبين.

هذا وأفادت قناة "i24" نقلا عن مصدر مطلع بأن حركة "حماس" اشترطت دخول ما لا يقل عن 250 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزالم بوست"، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس الفلسطينية.