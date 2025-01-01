  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

ساعر:" إسرائيل" تسعى لإنهاء الحرب لكنها ترفض بقاء "حماس" في غزة

الإثنين 04 أغسطس 2025 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر:" إسرائيل" تسعى لإنهاء الحرب لكنها ترفض بقاء "حماس" في غزة



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل تسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة لكنها تصر على إطلاق سراح جميع الرهائن دون شروط، وترفض بقاء "حماس".


وفي مؤتمر صحفي عقده في القدس أكد ساعر أن حركة حماس تحاول فرض شروط تضمن بقاءها في الحكم داخل القطاع، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع، مشددا على ضرورة أن "تلقي حماس السلاح" وأنه "لا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة".

وانتقد ساعر الخطوات التي اتخذتها عدة دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وكندا ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها "هدية مجانية لحماس"، ومحذرا من أن هذه الإجراءات قد تطيل أمد الحرب وتعقد الجهود الدولية لإنهائها.

وأشار إلى وجود مشاورات جارية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن التصور الأميركي لـ"اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة، مؤكدا أن الملف لا يزال قيد البحث بين الجانبين.

هذا وأفادت قناة "i24" نقلا عن مصدر مطلع بأن حركة "حماس" اشترطت دخول ما لا يقل عن 250 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزالم بوست"، نقلا عن مصدر مطلع على المفاوضات، أن إسرائيل والولايات المتحدة قد تحتاجان أشهرا للتوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: نتنياهو يدفع نحو الحسم العسكري الكامل في قطاع غزة والمؤسسة الأمنية تحذر ..

"خرق أمني خطير".. إيران تكشف بيانات سرية لقائدة مقاتلة إسرائيلية

تحذير من كارثة حقيقية مُعدية.. 3 وفيات بـ "غيلان باريه" في غزة

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

نتنياهو يبحث مع قادة الجيش غداً الثلاثاء "مصير الحرب" على غزة

روسيا تحذر إيران: استعدوا لهجوم أمريكي إسرائيلي

مسؤولون عسكريون سابقون يحذرون : "اسرائيل على حافة الهزيمة" ويجب انهاء حرب غزة فوراً..

الأخبار الرئيسية

مسؤول في مكتب نتنياهو: تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع غزة

688ff7684c59b7568f0a3dee

بن كسبيت: حكومة حقيرة فتحت علينا أبواب الجحيم.. حماس تستمتع بانهيارنا والانتصار عليها وهم سخيف

20250804015929

مئات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين لترامب: اضغط على نتنياهو كي يوقف حرب غزة

20250804042535

نتنياهو: سأعقد الكابينيت لتوجيه الجيش بشأن كيفية تحقيق أهداف الحرب

حكومة نتنياهو تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية