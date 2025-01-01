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ملياردير إماراتي يتحدث عن أفضل مشروع مصري على وجه الأرض

الإثنين 04 أغسطس 2025 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملياردير إماراتي يتحدث عن أفضل مشروع مصري على وجه الأرض



أبوظبي/سما/

قال الملياردير الإماراتي محمد العبار إن رجال أعمال في الخليج يندمون على الأوقات التي قضوها في مدن أجنبية بدلا من زيارة مراسي في مصر.


وأوضح العبار في تصريحات وفقا لموقع "القاهرة 24" أن مراسي هدية من الله وأفضل مشروع على وجه الأرض.. وفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر.

وأشار رجل الأعمال الِإماراتي إلى أن مصر تشهد نموًا ملحوظًا في أعداد الزوار وهو ما يدفع إلى التوسع رأس الحكمة وسواحل البحر الأحمر.

وافتتحت مجموعة إعمار مصر فندقًا فاخرًا جديدًا داخل مشروع "مراسي" بالساحل الشمالي، باستثمارات تصل إلى 9 مليارات جنيه، وذلك بحضور مؤسس المجموعة محمد العبار، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

ويمتد الفندق الجديد على مساحة 140 ألف متر مربع، ويضم 87 غرفة وجناحًا بالإضافة إلى 31 فيلا فاخرة، ومرافق خدمية متكاملة، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية السياحية وتحويل منطقة الساحل الشمالي إلى وجهة سياحية واقتصادية مستدامة طوال العام.

وخلال الافتتاح، أكد رئيس الوزراء دعم الدولة الكامل للاستثمارات السياحية، خاصة تلك التي تسهم في رفع كفاءة المنتج السياحي المصري وتوليد فرص عمل، مشيرًا إلى أهمية مشروعات مثل مراسي في تعزيز التنمية بالمنطقة الغربية.

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