إعلام عبري يكشف شرط حماس لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل"

القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "i24" نقلا عن مصدر مطلع بأن حركة "حماس" اشترطت دخول ما لا يقل عن 250 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن حماس طالبت بالسماح بمرور مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع قبل بدء أي محادثات جديدة.

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" عن مصدر مطقع قوله إن حركة حماس اشترطت مسبقا عبور هذه الشاحنات عبر معبر رفح، الذي أغلق من الجانب الإسرائيلي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.

ووفقا لمديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية (COGAT)، دخلت الأسبوع الماضي 1200 شاحنة تحمل 23,000 طن من المساعدات إلى القطاع، كما تم إسقاط مئات المنصات جويا.

ومع ذلك، لا تزال معظم هذه المساعدات غير موزعة داخل غزة، حيث تلقي إسرائيل باللوم على الوكالات الدولية بسبب تأخيرات لوجستية، بينما تتهم الوكالات إسرائيل بعرقلة الوصول.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن معبر رفح "شهد عبور شاحنات وقود تحمل نحو 107 أطنان من الوقود"، فيما أعلن الهلال الأحمر المصري إطلاق "قوافل إضافية ضمن مبادرة (زاد العز – من مصر إلى غزة)"، محمّلة بأكثر من 5000 طن من الإمدادات الأساسية، تشمل المواد الغذائية، والدقيق، والخبز الطازج، وحليب الأطفال، والأدوية، والمعدات الطبية، ومستلزمات النظافة.