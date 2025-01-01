مصدر إسرائيلي: يتشكل تفاهم بين تل ابيب وواشنطن أن حماس غير مهتمة باتفاق..

القدس المحتلة/سما/

كشف مصدر سياسي إسرائيلي عن اتصالات مع الجانب الأمريكي لبحث مقترح تسوية يتضمن وقفا شاملا للحرب مقابل إطلاق جميع الأسرى.



وعلق مصدر سياسي على وضع المفاوضات بشأن غزة قائلا: "نحن في حوار مع الأمريكيين. يتشكل تفاهم على أن حماس غير مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، ولذلك يدفع رئيس الوزراء باتجاه إطلاق سراح الرهائن مع اتخاذ قرار عسكري، يقترن بإدخال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج مناطق القتال، وإلى المناطق الخارجة عن سيطرة حماس قدر الإمكان".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية هناك أيضا اتصالات متقدمة بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب لبحث مقترح التسوية الذي يتضمن "وقفا شاملا للحرب مقابل إطلاق جميع الأسرى، ونزع سلاح المقاومة، ووضع غزة تحت إدارة دولية بقيادة أمريكية".

هذا وأبلغ ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، أنه يعمل مع الحكومة الإسرائيلية على خطة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة "فعليا".

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس السبت، حيث أوضح ويتكوف في تسجيل صوتي أن "لدى الإدارة الأمريكية خطة جيدة للغاية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية ومع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإعادة إعمار غزة، وهذا يعني عمليا إنهاء الحرب".

وأكد ويتكوف أن حماس "أبدت استعدادا لنزع سلاحها" في إطار الخطة، رغم أن الحركة كررت مرارا رفضها التخلي عن سلاحها دون تحقيق الحد الأدنى من شروطها، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة وعاصمتها القدس.

في المقابل، ردت حماس على تصريحات ويتكوف بالتشديد على أنها لا يمكن أن تتخلى عن "حقها في المقاومة" إلا ضمن تسوية شاملة تضمن الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، والتي وصلت الأسبوع الماضي إلى طريق مسدود.

وتستهدف هذه المفاوضات التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، إلى جانب إطلاق سراح نحو نصف عدد الأسرى المحتجزين في غزة.