"في آخر لحظة".. طائرة مغربية تتفادى اختراق المجال الجزائري المحظور (فيديو)

وأظهرت تطبيقات الرادار التي ترصد المسارات الجوية الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية وهي تغير مسارها في اللحظة الأخيرة.

ويتعلق الأمر بطائرة من طراز "بوينغ 737" وتحمل التسجيل CN-RGK، كانت تجري الرحلة AT272 بين الدار البيضاء والقاهرة.

وأوضح موقع "الصحيفة" المغربي، أن الطائرة كانت تتبع المسار القديم للرحلات الجوية والذي تم إلغاؤه منذ سنة 2021 بعد أن أعلنت الجزائر غلق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية على إثر قطع العلاقات مع المملكة المغربية.

وتمكن الطيار من تصحيح مسار الطائرة والدوران فوق أجواء مدينة وجدة وسلك المسار المعتاد بعدما كانت متوجهة عبر الأجواء الجزائرية.