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إيطاليا: ما يحدث في غزة "مذبحة" وليس إبادة جماعية

الإثنين 04 أغسطس 2025 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: ما يحدث في غزة "مذبحة" وليس إبادة جماعية



روما/سما/

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين إن ما يجري في قطاع غزة "مذبحة" وليس "إبادة جماعية".


وأضاف الوزير في تصريحات إذاعية "في قطاع غزة تجري مذبحة"، أما "الإبادة الجماعية فهي القضاء على جميع الفلسطينيين، لكنني لا أعتقد أن الخطة (الإسرائيلية) تهدف إلى القضاء الممنهج على الفلسطينيين، بل ربما فرضية إجبارهم على الرحيل"، وهذا "أمر لا نتفق معه إطلاقًا".

ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن "ما يحدث بالتأكيد غير مقبول وغير إنساني".

وتابع تاياني: "نحن كحكومة إيطالية ندعم مشروع إعادة إعمار غزة، الذي تقدمت به مصر والدول العربية".

وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين، وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180، من بينهم 93 طفلا.

واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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