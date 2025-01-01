مئات المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين لترامب: اضغط على نتنياهو كي يوقف حرب غزة

القدس المحتلة/سما/

دعا قرابة 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق، بينهم رؤساء سابقون لأركان الجيش والشاباك والموساد، في رسالة إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى ممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إنهاء الحرب على غزة فورا.

وبين الموقعين على الرسالة وزيري الأمن السابقين، إيهود باراك وموشيه يعالون، وكانا قد أشغلا منصب رئيس أركان الجيش، كما وقع عليها رئيس أركان الجيش الأسبق، دان حالوتس، وكذلك ثلاثة رؤساء سابقين للموساد، هم تمير باردو وأفراييم هليفي وداني ياتوم، وخمسة رؤساء سابقين للشاباك، هم عامي أيالون وناداف أرغمان ويورام كوهين ويعقوب بيري وكارمي غيلون.

وجاء في الرسالة إلى ترامب أن "الحرب لم تعد مبررة. وندعوك إلى توجيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحكومته إلى الاتجاه الصحيح، وإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين ووقف المعاناة".

وقال أيالون في هذا السياق إنه "كانت هذه حرب عادلة، وحرب دفاعية، في بدايتها. لكن بعد أن حققنا جميع الأهداف العسكرية، هذه الحرب لم تعد حربا عادلة".



ووُجهت الرسالة إلى ترامب باسم منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" التي تجمع مئات المسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد والشرطة ووزارة الخارجية.

وجاء في الرسالة: "أوقفوا الحرب في غزة. باسم منظمة قادة من أجل أمن إسرائيل، ندعوكم إلى إنهاء حرب غزة. فعلتم ذلك في لبنان، وحان الوقت لتنفيذ ذلك في غزة أيضا".