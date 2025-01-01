بوتين تحدّث هاتفيًا مع نتنياهو للمرة الثانية خلال أسبوع

القدس المحتلة/سما/

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بحسب ما أعلن الكرملين، في ثاني محادثة بينهما خلال أسبوع، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول مضمون الاتصال.

كما أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، مساء الإثنين، بأن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي، بوتين، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المكالمة، علما بأن الاثنين أجريا مكالمة هاتفية يوم الإثنين الماضي.

وفي المكالمة السابقة، شدد بوتين على "ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها"، بحسب بيان الكرملين، وأبدى استعداده لـ"المساهمة في دفع حلول تفاوضية بشأن الملف النووي الإيراني"، فيما اكتفى مكتب نتنياهو بالإشارة إلى أن المحادثة تناولت "الشأن الإيراني".



ويُعدّ هذا الاتصال الرابع بين بوتين ونتنياهو خلال شهرين ونصف، في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى تثبيت مكاسب حربها الأخيرة ضد إيران بهدف كبح برنامجها النووي.

كما تُعد هذه المكالمة الخامسة بين بوتين ونتنياهو منذ بدء الحرب على غزة

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي قد أفاد بأن بوتين يمارس ضغوطًا على إيران للموافقة على اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بموجب سياسية "صفر تخصيب"، تقضي بعدم قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم على أراضيها ضمن اتفاق نووي جديد.

ونقل التقرير عن ثلاثة مسؤولين أوروبيين ومسؤول إسرائيلي أن موسكو حثّت الجانب الإيراني على القبول بتجميد أنشطة التخصيب. كما أضاف مصدران أن روسيا أطلعت الحكومة الإسرائيلية على موقف بوتين من الملف النووي الإيراني.

في المقابل، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية، المحسوبة على الحرس الثوري، ما ورد في التقرير.