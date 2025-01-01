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94 شهيدا و439 إصابة خلال يوم في قطاع غزة

الإثنين 04 أغسطس 2025 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
94 شهيدا و439 إصابة خلال يوم في قطاع غزة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، وصول 94 شهيدا، منهم 4 شهداء جرى انتشالهم و 439 إصابة لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

واشارت الى ان حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 60,933 شهيدًا 150,027 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,440 شهيدًا و 37,986 إصابة.

وتابعت "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 29 شهيدًا و 300 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,516 شهيدًا وأكثر من 10,067 إصابة".

واكدت ان مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين، وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا.

#قطاع غزة #غزة #الحرب

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