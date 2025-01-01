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ساعر: لا دور لحماس في مستقبل غزة ونريد إنهاء الحرب

الإثنين 04 أغسطس 2025 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: لا دور لحماس في مستقبل غزة ونريد إنهاء الحرب



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي "غدعون ساعر"، خلال مؤتمر صحفي عقد الإثنين، في القدس، ان إسرائيل تسعى لإنهاء الحرب في قطاع غزة، لكنها تصر في الوقت ذاته على إطلاق سراح جميع الاسرى دون شروط.

وأضاف ساعر أن حماس تحاول فرض شروط تضمن بقائها في الحكم داخل القطاع، وهو أمر ترفضه إسرائيل بشكل قاطع، مؤكدا أن الحركة يجب أن تلقي السلاح، ولا يمكن أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة.

وانتقد الوزير الإسرائيلي الخطوات التي اتخذتها عدة دول غربية مثل فرنسا وبريطانيا وكندا ضد إسرائيل، معتبراً إياها "مجرد هدية لحماس"، محذرًا من أن هذه الإجراءات قد تُطيل أمد الحرب وتُعقّد الجهود الدولية لإنهائها.

وأشار ساعر إلى وجود جهود أميركية لصياغة تصور لليوم التالي للحرب في غزة، وأن إسرائيل تجري مشاورات مع واشنطن حول هذا الملف الحساس.

#جدعون ساعر

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