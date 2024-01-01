إيطاليا: الظروف الراهنة غير ملائمة للاعتراف بفلسطين

وكالات / سما /

أعلن وزير الخارجية الإيطالي "أنطونيو تاجاني" أن بلاده لا ترى أن الظروف الحالية مناسبة للاعتراف بدولة فلسطين.

وقال تاجاني: "حاليا، لا توجد شروط دستورية أو دولية تسمح بالاعتراف بدولة فلسطين. علينا العمل من أجل تحقيق ذلك في المستقبل"،

واكد أن هذا الموقف لا يتعارض مع مطالبة إسرائيل بوقف القصف والهجمات على المدنيين، أو مطالبته حماس بالإفراج عن الاسرى وعدم استخدام الفلسطينيين كـ"دروع بشرية".

وأضاف تاجاني:"يجب أن نرسل رسائل واضحة لجميع الأطراف: لإسرائيل بوقف العنف، ولحماس بعدم استغلال المدنيين. الهدف هو السلام، وليس التصعيد"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءا من حل سياسي شامل.

وتعترف حاليا 147 دولة بدولة بفلسطين، بما فيها روسيا. وفي سنة 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. كما اعترفت 10 دول جديدة بفلسطين منذ 2024، منها إيرلندا، النرويج، إسبانيا، وأرمينيا.