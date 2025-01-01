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سفير فلسطين يلتقي نظيره الكازاخستاني في الإمارات..

الإثنين 04 أغسطس 2025 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفير فلسطين يلتقي نظيره الكازاخستاني في الإمارات..



ابو ظبي/سما/

التقى السفير علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة  راوان جومابيك، في ابو ظبي ، اطلع السفير يون السفير  راوان على الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، في ضوء تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، والتي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية.
جرى التطرق إلى “أهمية الدعم العربي والدولي للموقف الفلسطيني، بوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفتح الممرات الآمنة لإيصال الغذاء والدواء إلى مستحقيه”.
وأشاد السفير يونس بدور جمهورية كازاخستان الصديقة الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة، والعلاقة الوطيدة بين دولة فلسطين وجمهورية كازاخستان .
وأكد على “ضرورة العمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف ودعم المشاريع في مناطق (ج)، وزيادة الدعم المالي والثنائي والإنساني، ووضع العقوبات على المستوطنين ومقاطعة بضائعهم، وعودة اللاجئين، من خلال إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والتشديد على توفير الدعم لوكالة “الأونروا”، لتمكينها من استمرار العمل بالمهام المنوطة بها حتى عودة اللاجئين إلى وطنهم، تنفيذاً للقرار الدولي 194”.
جرى خلال اللقاء، التأكيد على “أهمية تعزيز التعاون بين البعثتين لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الفلسطيني والكازاخستاني ”.

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