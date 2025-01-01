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اليمن: 68 قتيلا وعشرات المفقودين في غرق مركب مهاجرين

الإثنين 04 أغسطس 2025 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليمن: 68 قتيلا وعشرات المفقودين في غرق مركب مهاجرين



وكالات / سما /

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، أن 68 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في غرق مركب كان يقل مهاجرين قبالة سواحل اليمن، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وقال رئيس بعثة المنظمة في اليمن، عبد الستار عيسويف، إن عدد القتلى المؤكدين بلغ حتى الآن 68، بينما تم إنقاذ 12 شخصا فقط من أصل 157 كانوا على متن القارب المنكوب. وأضاف أن عمليات البحث مستمرة وسط تضاؤل الأمل في العثور على ناجين.

وكانت حصيلة أولية من مصادر أمنية قد تحدثت عن مقتل 27 مهاجرا، قبل أن تؤكد المنظمة الدولية الأعداد الجديدة، في واحدة من أسوأ كوارث الهجرة التي تشهدها المنطقة في الفترة الأخيرة.

#اليمن #مهاجرين

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