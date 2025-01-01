الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أنيكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجوغائما جزئيا الى صاف بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الثلاثاء، غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو حاراً نسبياً الى حار و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الخميس المقبل، حاراً نسبياً الى حار ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.