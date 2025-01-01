مسؤولون عسكريون سابقون يحذرون : "اسرائيل على حافة الهزيمة" ويجب انهاء حرب غزة فوراً..

القدس المحتلة/سما/

تصاعدت الضغوط لإنهاء الحرب خطوةً أخرى مساء الأحد حيث أطلق معظم كبار مسؤولي الأمن السابقين حملةً تناولت وضع حرب غزة، ودعوا إلى وقفها فورًا.

وتضم هذه المجموعة رؤساء أجهزة أمنية على مدار عقود سابقة، منهم رؤساء أركان، ومفوضون، ورؤساء الشاباك، ورؤساء الموساد، والاستخبارات العسكرية.

وأكّدوا أن إسرائيل باتت "على شفا الهزيمة"، وأنه كان من الممكن إنهاء الحرب "بالأمس"، وإعادة الرهائن في قطاع غزة، دفعةً واحدة.

ويظهر أعضاء المجموعة في مقطع فيديو مدته أكثر من ثلاث دقائق تم تصويره في الأيام الأخيرة خلال اجتماع عقده مسؤولون كبار سابقون، حيث يعرضون الحجج من أجل وقف فوري للحرب.

في الفيديو، قال رؤساء المؤسسة العسكرية السابقون : " لدينا أكثر من ألف عام من الخبرة هنا. من واجبنا أن نقف ونقول ما يجب أن نقوله: نحن على شفا الهزيمة".

وأضافوا: "بدأت هذه الحرب حربًا عادلة. كانت حربًا دفاعية. ولكن عندما حققنا جميع الأهداف العسكرية. عندما حققنا نصرًا عسكريًا باهرًا على جميع أعدائنا، لم تعد هذه الحرب عادلة، وهي تقود دولة إسرائيل إلى فقدان أمنها وحريتها".