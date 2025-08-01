ألمانيا: "لتكون إسرائيل بوضع أفضل" عليها إحداث تغيير جذري في وضع المساعدات بغزة

برلين/سما/

قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن بلاده تلاحظ منذ فترة طويلة أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة يُسبب المجاعة.

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة، دويتشلاند فونك، الألمانية نشرت الأحد، قيّم فيها زيارته إلى البلاد مطلع الشهر الجاري.

وردا على سؤال عمّا اذا كان الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة سيتحسن بعد زيارته إلى المنطقة، قال فاديفول: "آمل ذلك. لقد بذلتُ كل ما في وسعي لتحقيق ذلك".

ومضى قائلا:" لاحظنا أن الحصار الإسرائيلي الفعلي لقطاع غزة يُسبب المجاعة، ويؤدي إلى الموت والمعاناة والجفاف".

وأكد أنه نقل رسالة ألمانيا الواضحة إلى إسرائيل بشأن ضرورة إحداث تغيير جذري في وضع المساعدات بقطاع غزة.

وأردف: "آمل أن يكون هذا قد أُخذ بعين الاعتبار. لديّ انطباع بأنه قد أُخذ بعين الاعتبار".

وأشار إلى أن المعاناة والوفيات في غزة دفعت عددا كبيرا من الدول للانحياز إلى جانب الفلسطينيين وتجاهل مصالح إسرائيل.

وتابع: "هذا يُقلقنا، وينبغي أن يُقلق إسرائيل أيضا. نحن نعمل على تقديم المشورة في هذا الشأن لإسرائيل، ونُطلعهم على الوضع، ونسعى لأن تكون إسرائيل في وضع أفضل من أي وقت مضى".

ودعا إلى السماح للأمم المتحدة ووكالات الإغاثة التابعة لها والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدينية والخيرية بدخول غزة مجددا، مؤكدا أن هذه المؤسسات والمنظمات قادرة على القيام بعملها إذا مُنحت الإذن.

ومطلع الشهر الجاري، زار وزير الخارجية الألماني المنطقة، حيث التقى برئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كما زار بلدة الطيبة الواقعة شرق رام الله في الضفة الغربية، والتقى بممثلين عن منظمات الإغاثة.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.