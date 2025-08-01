  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يتحدث عن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن

الأحد 03 أغسطس 2025 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يتحدث عن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن



القدس المحتلة/سما/

 أعلنت تل أبيب، مساء الأحد، اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة إكس: “في أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها قبل وقت قصير بشأن اختراق طائرة مسيرة معادية في بني نتساريم، اعترض سلاح الجو طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن”.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة “بني نتساريم” في المجلس الإقليمي أشكول بالنقب (جنوب)، قبل أن يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض المسيرة، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

الأكثر قراءة اليوم

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

صدام ناري بين يائير نتنياهو والإعلامي الشهير بيرس مورغان حول قتل أطفال غزة

جنرال بالاحتياط ونائب سابق لرئيس الموساد: "ما نقوم به في غزة إبادة جماعية"

الأخبار الرئيسية

1-32-730x438-1-730x438-1-730x438-1-730x438 (1)

واشنطن بوست: تسليح إسرائيل لأبناء عشائر في غزة يحمل مخاطر فقدان السيطرة عليها وعدم قبول المجتمع الفلسطيني لها

6-3-730x438-1-730x438

المقاومة تتوعد بالتصعيد.. تدنيس بن غفير للأقصى يصب الزيت على النار

1ipj-1-730x438

غزة: 69 شهيدا بينهم 37 من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال منذ فجر الأحد

20250801112752reup-2025-08-01t112550z_1017549938_rc2byfaw17v4_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

سياسي إسرائيلي يدعو لتغيير العقيدة الأمنية في “غلاف غزة” بعدما أسقطها “طوفان الأقصى”

688f13414236046bc03bc11b

لابيد: لا حرب دون دعم الأغلبية.. حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية