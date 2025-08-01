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رسالة بن غفير من قلب الحي الإسلامي في القدس القديمة بعد اقتحام الأقصى

الأحد 03 أغسطس 2025 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسالة بن غفير من قلب الحي الإسلامي في القدس القديمة بعد اقتحام الأقصى



القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رسالة من الحي الإسلامي في البلدة القديمة بالقدس، بعد اقتحامه وأعداد كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى بمناسبة يوم "خراب الهيكل".


وقال الوزير الاسرائيلي المتطرف في رسالة فيديو من داخل الحيّ الإسلامي: "نحن لا نكتفي بالحِداد، بل نفكّر في بناء (الهيكل)، وفي السيادة، وفي فرض الحكم. لقد فعلنا ذلك في أماكن كثيرة، وسنفعل ذلك أيضا في غزة".


وأضاف بن غفير: "حققنا حلما كبيرا، جبل الهيكل لنا ونحن نفعل به ما لم نفعله منذ ألف عام وكذلك الأمر بخصوص الصلوات (صلوات المستوطنين في الأقصى) والأناشيد وغير ذلك".


وعلى  صعيد متصل، جاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سياسة إسرائيل في الحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي لم ولن تتغير".

بدوره، تحدث مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي: "هل هذه مزحة أم أن مكتب رئيس الحكومة يعتقد حقا أن الجميع أغبياء؟".

وأضاف المراسل دارون كادوش: "إما أن تكون شجاعا بما يكفي لتقف وراء تصريح واضح بأن دولة إسرائيل تغيّر الوضع القائم في الحرم القدسي بقرار سيادي، أو أن تكون شجاعا بما يكفي لفرض سلطتك على وزرائك".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد اقتحم 3023 مستوطنا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية، لتأدية صلوات تلمودية ورقصات استفزازية.

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