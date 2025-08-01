قائد الجيش الإيراني: القدرة الصاروخية والمسيّرات لا تزال قائمة وجاهزة للعمليات

طهران/سما/

أكد اللواء أمير حاتمي القائد العام للجيش الإيراني أن القوة الصاروخية والمسيّرات الإيرانية لا تزال قائمة وبكامل جاهزيتها القتالية.



وخلال لقائه مع قادة القوة البرية للجيش، قال حاتمي: "الكيان الصهيوني عدو عنيد، وقد شهدنا خلال الحرب التي استمرت 12 يوما جانبا من جرائمه بحق الشعب الإيراني".



وأضاف: "رغم معرفتنا بطبيعة هذا العدو، إلا أن سجله الإجرامي خلال 80 عاما الماضية، وخاصة في غزة خلال العامين الأخيرين، يؤكد وحشيته".

وتابع القائد العام: "رغم استشهاد عدد من القادة والعلماء والمواطنين، إلا أننا انتصرنا بفضل الله وبسالة المجاهدين وصمود الشعب، وألحقنا بالعدو خسائر جسيمة وحللنا دون تحقيق أهدافه".

وأوضح حاتمي أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة ما زالت قوية وجاهزة لأي عمليات، مع الاستمرار في تطوير الصناعة الدفاعية والتكنولوجية. وقال: "معارضة القوى الاستكبارية لإيران تعود إلى تمسكنا بهويتنا الدينية والوطنية وسعينا نحو التقدم العلمي".

واختتم بالتأكيد على التطور المستمر للقوة البرية في الجاهزية القتالية والقدرات الاستخباراتية، مشيرا إلى أن تفاصيل العمليات البطولية للقوات الجوية والبحرية سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.