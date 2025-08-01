الجيش الإسرائيلي ينفذ 4 عمليات متزامنة في سوريا (فيديو+صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ 4 عمليات متزامنة بمشاركة جنود ومحققين جنوبي سوريا، أسفرت عن العثور على أسلحة واستجواب مواطنين سوريين مشبوهين بتهريب وتجارة الأسلحة.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "خلال الليل، أنهى جنود لواء 226 التابع لفرقة 210، بالتعاون مع محققي ميدان من الوحدة 504، مهمة شملت استجواب عدة مشتبه بهم متورطين في تهريب الأسلحة في منطقة حضر جنوب سوريا".

وأضاف البيان: "بعد مراقبة استخباراتية مسبقة وتحقيق ميداني متعمق، اقتحمت القوات أربعة مواقع بشكل متزامن، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة التي كان المشتبه بهم يتاجرون بها".

وذكر البيان أنه تمت مصادر الأسلحة التي تم العثور عليها.

واختتم البيان: "لا تزال قوات فرقة 210 منتشرة في المنطقة، تواصل عملياتها لمنع أي عناصر إرهابية من التمركز في سوريا، بهدف حماية المدنيين الإسرائيليين، وخاصة سكان مرتفعات الجولان".