الرياض تصدر بيانا بعد اقتحام بن غفير المسجد الأقصى

الرياض/سما/

أعربت السعودية عن إدانتها الشديدة للممارسات الاستفزازية المتكررة من مسؤولي الحكومة في إسرائيل بحق المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تؤجج المواجهة في المنطقة.

أكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها إدانة المملكة بأشد العبارات "الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك".



وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة.



كما شددت المملكة على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي "بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام بالمنطقة".

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، اقتحم 3023 مستوطنا، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من القوات الإسرائيلية، وهم يؤدون صلوات تلمودية ورقصات استفزازية.

وأفادت مراسلتنا بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تقدم صفوف المستوطين خلال اقتحام باحات المسجد، وقد أدلى بتصريحات دعا فيها إلى إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل وإبعاد عناصر حركة "حماس" عن القطاع.

ودعت منظمات الهيكل المتطرفة إلى اقتحام واسع النطاق للمسجد الأقصى اليوم الأحد، بالتزامن مع "ذكرى خراب الهيكل".