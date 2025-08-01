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هاكابي: لا أفهم سبب كره اليهود والإسرائيليين

الأحد 03 أغسطس 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاكابي: لا أفهم سبب كره اليهود والإسرائيليين



القدس المحتلة/سما/

اعتبر سفير أمريكا لدى إسرائيل مايك هاكابي أن إسرائيل إذا كانت ترتكب إبادة جماعية بغزة فهي "فاشلة" في هذا الأمر، وقال إنه لا يفهم سبب الكره تجاه اليهود عموما والإسرائيليين خصوصا.


قال السفير هاكابي في مقابلة مع "فوكس نيوز" ردا على سؤال حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: "الحقيقة أنني شاهد عيان على ما يحدث حقّا، لا ما أسمعه من مصادر إخبارية موالية لحماس، ولا من وزارة الصحة في غزة التي تتبع حماس. أنا أحصل على المعلومات مباشرة، فأنا أعيش هنا وأعايش الأمر يوميا".


وقال المضيف للسفير هاكابي: "أتعلم، لو كنتَ مسيحيّا متحمسا أو حتى قسيسا، ورأيت إسرائيل ترتكب أفعال إبادة جماعية، لما جلستَ تدافع عنها أو تتقبلها – خاصة مع خلفيتك وقيمك الأخلاقية. أليس كذلك؟".

وتابع السفير هاكابي: أقول لك يا مارك (المذيع): إنهم سيئون جدّا في تنفيذ الإبادة الجماعية! سيئون مثلما هم سيئون في تطبيق الفصل العنصري! هذه هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في هذه المنطقة من العالم، حيث يصوّت الناس وينتخبون مسؤوليهم بحرية، ويتمتعون بحرية التعبير وحرية التنقل".

وأضاف: "إنها دولة استثنائية، وأحد أسباب العلاقة القوية بين أمريكا وإسرائيل هو أننا نتشارك القيم ذاتها".

واستدرك قائلا: "لا أفهم هذا الكره لمجرد أننا نعيش بهذه الطريقة! هل يكرهوننا لأننا على صواب أم لأن الله وضعنا على هذه الأرض؟ لا أفهم الكره الموجه لليهود عموما وللإسرائيليين خصوصا. نعم، ليسوا كاملين، لكن أي دولة في العالم كاملة؟ لكن الإسرائيليين يبذلون جهدا كبيرا لحماية الأبرياء، ويقومون بعمل مذهل لتجنب الأضرار الجانبية. أتمنى أن ينالوا بعض التقدير على ما يفعله جيشهم لحماية المدنيين في غزة!".

واعتبر السفير الأمريكي أنه "لا توجد دولة أخرى – بما فيها الولايات المتحدة – تتخذ الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للحد من الخسائر المدنية. نعم، لقد زود الجيش أعداءه من المدنيين بالطعام أثناء الحرب، بينما لا يزالون في ساحة المعركة!".

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