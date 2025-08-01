  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح "حزب الله"

الأحد 03 أغسطس 2025 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح "حزب الله"



بيروت/سما/

تتصاعد التصريحات الرسمية في لبنان حول سلاح "حزب الله" حيث اعتبر البعض رفض تسليمه بمثابة الانتحار، وآخرون أن العدو يسعى لتحويل النزاع إلى "لبناني لبناني".


وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار امتناع "حزب الله" عن تسليم سلاحه بأنه "انتحار" معتبرا أن الدولة اللبنانية لن تسمح للحزب بجر لبنان والشعب اللبناني معه.


وكتب الوزير نصار عبر منصة "إكس": "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه".

وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس الحكومة نواف سلام: "يجب فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصراً وقرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه".

من جهته، قال النائب في البرلمان اللبناني علي فياض: "منسوب القلق في لبنان يزداد في ظل التصريحات الإسرائيلية والأمريكية وما يواكبها من مواقف محلية مؤيدة لسياسات واشنطن وتل أبيب".

واكد فياض أن "الهدف من هذه الضغوط هو دفع السلطة اللبنانية والرأي العام وقيادة المقاومة إلى الرضوخ للشروط الإسرائيلية".

وأضاف: "أخطر السيناريوهات التي يسعى إليها العدو وحلفاؤه هي تحويل القضية من نزاع لبناني إسرائيلي إلى نزاع لبناني لبناني".

واعتبر النائب اللبناني أنه "كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة التهديدات وتحصين الداخل".

واختتم قائلا: "الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأمريكي موقفه الواضح وهو التزام إسرائيل أولاً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي المحتلة قبل الدخول في أي مسار تفاوضي".

الأكثر قراءة اليوم

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يحفر قبره بيده

صدام ناري بين يائير نتنياهو والإعلامي الشهير بيرس مورغان حول قتل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

20250801112752reup-2025-08-01t112550z_1017549938_rc2byfaw17v4_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-1-730x438

سياسي إسرائيلي يدعو لتغيير العقيدة الأمنية في “غلاف غزة” بعدما أسقطها “طوفان الأقصى”

688f13414236046bc03bc11b

لابيد: لا حرب دون دعم الأغلبية.. حان الوقت لإنهاء القتال وإعادة الأسرى

حماس

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي الأسبق: حماس ضعفت ولكن صامدة ودفعتنا للانهيار السياسي

اعتقال في غزة

الغارديان : إسرائيل تغلق تحقيقات جرائم حرب بغزة وتثبت الإفلات من العقاب

الحرب في غزة

أسبوع حاسم.. وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية