تصريحات وردود من المسؤولين اللبنانيين حول سلاح "حزب الله"

بيروت/سما/

تتصاعد التصريحات الرسمية في لبنان حول سلاح "حزب الله" حيث اعتبر البعض رفض تسليمه بمثابة الانتحار، وآخرون أن العدو يسعى لتحويل النزاع إلى "لبناني لبناني".



وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار امتناع "حزب الله" عن تسليم سلاحه بأنه "انتحار" معتبرا أن الدولة اللبنانية لن تسمح للحزب بجر لبنان والشعب اللبناني معه.



وكتب الوزير نصار عبر منصة "إكس": "إذا اختار حزب الله الانتحار برفض تسليم سلاحه فلن يسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه".

وعلى الصعيد ذاته، قال رئيس الحكومة نواف سلام: "يجب فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصراً وقرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه".

من جهته، قال النائب في البرلمان اللبناني علي فياض: "منسوب القلق في لبنان يزداد في ظل التصريحات الإسرائيلية والأمريكية وما يواكبها من مواقف محلية مؤيدة لسياسات واشنطن وتل أبيب".

واكد فياض أن "الهدف من هذه الضغوط هو دفع السلطة اللبنانية والرأي العام وقيادة المقاومة إلى الرضوخ للشروط الإسرائيلية".

وأضاف: "أخطر السيناريوهات التي يسعى إليها العدو وحلفاؤه هي تحويل القضية من نزاع لبناني إسرائيلي إلى نزاع لبناني لبناني".

واعتبر النائب اللبناني أنه "كلما كان الموقف اللبناني موحداً أو منسقاً، كنا أقدر على مواجهة التهديدات وتحصين الداخل".

واختتم قائلا: "الجانب اللبناني أبلغ الوسيط الأمريكي موقفه الواضح وهو التزام إسرائيل أولاً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي المحتلة قبل الدخول في أي مسار تفاوضي".