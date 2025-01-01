  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

باكستان: الاحتلال يجوع غزة ونطالب بتدخل دولي لوقف العدوان

الأحد 03 أغسطس 2025 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان: الاحتلال يجوع غزة ونطالب بتدخل دولي لوقف العدوان



وكالات / سما /

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم تجويع جماعي بحق الفلسطينيين، عبر حرمانهم من الغذاء والدواء والماء، في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة .

وأشاد في تصريحاته بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثمنًا دعمها المتواصل لغزة، ومواقف المرشد الأعلى علي خامنئي في مناصرة الشعب الفلسطيني.

ودعا رئيس الوزراء إلى تحرك دولي فوري من أجل فرض وقف دائم لإطلاق النار، ووقف جميع الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين، مؤكدا أن الصمت الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية

#باكستان #غزة #تجويع

الأكثر قراءة اليوم

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

هكذا تعطلت تحقيقات كريم خان في جرائم الحرب الإسرائيلية..

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يحفر قبره بيده

الأخبار الرئيسية

اعتقال في غزة

الغارديان : إسرائيل تغلق تحقيقات جرائم حرب بغزة وتثبت الإفلات من العقاب

الحرب في غزة

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو وزامير

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

اعدام المجوعين يتواصل ..عشرات الشهداء والجرحى ونسف منازل بخان يونس وغزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية