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المجلس الوطني يحذر: اقتحام المستعمرين بمشاركة وزراء إسرائيليين للأقصى يهدد أمن المنطقة واستقرارها

الأحد 03 أغسطس 2025 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذّر المجلس الوطني من تصاعد اعتداءات المستعمرين واستفزازاتهم، ومشاركة وزراء في حكومة الاحتلال، على رأسهم بن غفير، في اقتحامات المسجد الأقصى، وأداء طقوس تلمودية جماعية هدفها تحويل الصراع إلى صراع ديني يشعل المنطقة، ويهدد الأمن والاستقرار الإقليميَين والدوليَين.

وأكد المجلس، في بيان، أن هذه الممارسات التي تتزامن مع ما تسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم تمثل انتهاكا خطيرا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتأتي ضمن سياسة تهويد القدس وفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات تتكامل مع جرائم الضم والاستيطان في الضفة الغربية، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، ضمن مشروع استعماري شامل يستهدف الوجود الفلسطيني ويقضي على أي أمل لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة الاحتلال عن جرائمه، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساته.

#المجلس الوطني #القدس

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