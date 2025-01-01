  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو ردينة: إرهاب المستوطنين واقتحامات الأقصى الاستفزازية تصعيد خطير

الأحد 03 أغسطس 2025 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: إرهاب المستوطنين واقتحامات الأقصى الاستفزازية تصعيد خطير



رام الله / سما /

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: "إن ما يجري من إرهاب المستوطنين المتواصل في الضفة الغربية، وآخرها الليلة الماضية في قرية عقربة جنوب نابلس، حيث استُشهد شاب وأصيب 7 آخرون برصاص المستوطنين، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الاستفزازية على المسجد الأقصى المبارك، تصعيد خطير يأتي استكمالاً لحرب الإبادة والتجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف، هذا تصعيد مدان ومرفوض، ويعكس إرهابا منظما بحماية سلطات الاحتلال ودعمها، بهدف إفشال جميع الجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار وعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة.

وقال أبو ردينة: "نحن نُحمّل الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات هذه الأعمال الإرهابية"، ونطالب الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان، وإجبار سلطات الاحتلال على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي إذا أرادت حقاً تحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن السلام الحقيقي والدائم يتم من خلال الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة، مشدداً على أن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تعكس الإرادة الدولية الحقيقية لوقف الحرب وتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم، والالتزام بالشرعية الدولية كمجرع حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، لأن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه في ظل استمرار هذا العدوان.

#نبيل أبو ردينة

الأكثر قراءة اليوم

مقترح أميركي–إسرائيلي: مهلة لحماس لنزع السلاح والإفراج عن الأسرى وإدارة أميركية لغزة

هكذا تعطلت تحقيقات كريم خان في جرائم الحرب الإسرائيلية..

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يحفر قبره بيده

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

الأخبار الرئيسية

الحرب في غزة

وسائل إعلام عبرية تتحدث عن تغيير بوجه الحرب في غزة

نتنياهو وزامير

نتنياهو يرفض نقاش خطة جديدة للجيش في غزة ..ما تفاصيلها؟

قلق بين الدول الوسيطة من خطط نتنياهو القادمة تجاه غزة…

اعدام المجوعين يتواصل ..عشرات الشهداء والجرحى ونسف منازل بخان يونس وغزة

155-730x438 (1)

زامير يُلغي زيارة إلى واشنطن وسط توتر مع حكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية