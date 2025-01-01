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الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة وراء معظم حالات الانتحار

الأحد 03 أغسطس 2025 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة وراء معظم حالات الانتحار



غزة / سما /

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، استنادا إلى نتائج تحقيقات داخلية أجراها الجيش، بأن معظم حالات الانتحار المسجلة في صفوف الجنود خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بشكل مباشر بالحرب الدائرة في قطاع غزة .

وبحسب ما أوردته الهيئة، تشير التحقيقات إلى أن الضغوط النفسية الشديدة، والإرهاق المتواصل، والتجارب الصادمة التي يعيشها الجنود في الميدان، لعبت دورًا حاسمًا في تدهور الصحة النفسية للعديد منهم، ما أدى إلى زيادة مقلقة في محاولات الانتحار، وبعضها كان مميتًا.

وتسلط هذه النتائج الضوء على تداعيات الحرب المتواصلة على الجانب الإسرائيلي، ليس فقط من الناحية العسكرية أو السياسية، بل على الصعيد الإنساني والنفسي داخل المؤسسة العسكرية، في ظل غياب رؤية واضحة لإنهاء الحرب أو تخفيف العبء عن القوات المنتشرة في غزة منذ شهور.

#الحرب #غزة #الجيش الإسرائيلي

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