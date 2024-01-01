دعوة قضائية ضد الأونروا في امريكا بتهمة مساعدة حماس وحزب الله..

واشنطن / وكالات /

يقاضي المواطنون الأمريكيون الذين كانوا ضحايا هجمات حماس وحزب الله، وكذلك أقارب هؤلاء الأفراد، وكالة اللاجئين الفلسطينية التابعة للأمم المتحدة الأونروا، مطالبين بتحمل المسؤولية عن مساعدة وتمكين أعمال الجماعات الإرهابية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الدعوى رفعت يوم الخميس في محكمة اتحادية في العاصمة، بناء على قرار وزارة العدل في أبريل بأن الأونروا لا يحق لها الحصول على الحصانة من الدعاوى القضائية الأمريكية.

وفقا للشكوى، قدمت الأونروا مساعدات مادية لحماس وحزب الله في انتهاك لقوانين مكافحة الإرهاب. كما تدعي أن الأونروا الولايات المتحدة الأمريكية تساعد من خلال جمع التبرعات.

تزعم الدعوى القضائية أنه بدلا من تعزيز السلام والتعايش، تشجع الأونروا بنشاط المواقف المعادية لإسرائيل ومعاداة السامية من خلال مواقفها وخدماتها ونظامها التعليمي.

الدعوى الثانية التي رفعت في نيويورك العام الماضي من قبل عائلات أكثر من 100 ضحية للهجوم الإرهابي الذي تقوده حماس في 7 أكتوبر 2023، جارية.

تأسست الأونروا، التي تحمل رسميا اسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في عام 1949 في أعقاب حرب الاستقلال عام 1948 مع الجيوش العربية التي رافقت إنشاء دولة إسرائيل الحديثة. يوفر المساعدات والصحة والتعليم لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والدول العربية المجاورة - سوريا ولبنان والأردن.

شاحنات الأونروا الفارغة وبرنامج الأغذية العالمي تتجه إلى معبر كرم شالوم لجمع المساعدات الإنسانية والوقود في قطاع غزة، 24 يوليو 2025. (عبد رحيم الخطيب/فلاش 90)

تم تسجيل حوالي 5.9 مليون شخص كلاجئين فلسطينيين من قبل الأونروا، لأنهم ينحدرون من العرب النازحين في الحرب المحيطة بإنشاء إسرائيل في عام 1948.

لطالما جادلت إسرائيل بأن الأونروا تديم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني باستخدام هذا التعريف للاجئين، وهو الحالة الوحيدة على مستوى العالم التي ينتقل فيها الوضع عبر الأجيال. يخضع بقية اللاجئين في العالم لوكالة تابعة للأمم المتحدة مختلفة لا تمكن من نقل الوضع إلى النسل الذين لم يتم تشريدهم. تعريف الأونروا للاجئين يعني أن عدد اللاجئين الفلسطينيين يزداد دائما بمرور الوقت، حتى عندما يحصل أحفاد اللاجئين على الجنسية في بلد آخر.

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أقر الكنيست في نوفمبر حظرا إسرائيليا على الوكالة بأغلبية كبيرة شملت دعم أحزاب المعارضة، وسط سلسلة من الكشف عن موظفي الوكالة الذين شاركوا بنشاط في الجماعات الإرهابية في قطاع غزة، ومشاركة بعض موظفيها في غزو حماس ومذبحتها في 7 أكتوبر، والاستخدام المتكرر للبنية التحتية للأونروا للأنشطة الإرهابية.

كما قدمت إسرائيل أدلة على أن مدارس الوكالة حرضت على الكراهية لإسرائيل وتمجيد الهجمات ضد الإسرائيليين.

في سبتمبر 2024، أكدت وزارة العدل، التي كانت آنذاك تحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن، أن الأمم المتحدة لم تتنازل عن حصانتها في المحاكم الأمريكية، وعلى هذا النحو كانت الأونروا معفاة من الملاحقة القضائية ولم تتمكن دعوى نيويورك من المضي قدما.

جندي يقف في نفق حماس أسفل مدرسة تابعة للأونروا في مدينة غزة، 8 فبراير 2024. (إيمانويل فابيان/تايمز أوف إسرائيل)

ولكن في أبريل، قالت الإدارة إنه في حين أن الحكومة "أعربت في السابق عن رأي مفاده أن بعض الحصانات تحمي الأونروا من الاضطرار إلى الرد" على الادعاءات المتعلقة بدورها في "الجرائم الشنيعة" في 7 أكتوبر، إلا أنها "أعادت تقييم هذا الموقف منذ ذلك الحين، وتخلص الآن إلى أن الأونروا ليست في مأمن من هذا التقاضي".

وذكرت الإدارة، في عرضها موقفها، أنه في حين تتمتع الأمم المتحدة في حد ذاتها بالحصانة في المحاكم الأمريكية، فإن "أجهزتها الفرعية"، مثل الأونروا، لا تفعل ذلك