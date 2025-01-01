الخارجية البريطانية: مواقع لها علاقة باليهود وإسرائيل في الإمارات قد تكون مستهدفة

لندن / وكالات /

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها اليوم السبت أن مواقع مرتبطة باليهود وإسرائيل في الإمارات قد تكون مستهدفة.

وجاء في البيان: "بسبب التوترات الإقليمية المتزايدة، قد تصبح المواقع المرتبطة بالإسرائيليين واليهود أهدافًا للإرهابيين في دولة الإمارات العربية المتحدة."

وأضاف البيان: "في أعقاب الأعمال العدائية في المنطقة، بدأ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو. ينبغي البقاء على اطلاع دائم على الأحداث في المنطقة، والتحقق من أي انقطاع في حركة النقل قد لا يزال قائما، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية والدولية للاطلاع على أحدث المعلومات، وقراءة نصائح وزارة الخارجية والكومنولث في حال تأثرتَ بأزمة في الخارج."

وشدد البيان على ضرورة اتباع تعليمات السلطات المحلية.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أمرت، مساء الخميس، بإجلاء معظم الدبلوماسيين الإسرائيليين وأفراد عائلاتهم من بعثاتها في الإمارات، وذلك على خلفية تحذير أمني "ساخن"، وفق وسائل إعلام عبرية.

وفي خطوة مفاجئة تعكس تصاعد التهديدات الأمنية ضد الإسرائيليين حول العالم، شملت تعليمات الإجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي، بالإضافة إلى أفراد أسرهم. ومن المقرر أن يكون السفير يوسي شلي آخر من يغادر البلاد.

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن "التشديد جاء في ضوء معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران، إلى جانب جماعات مثل حماس وحزب الله وتنظيمات الجهاد العالمي، تكثف جهودها في هذه الفترة لاستهداف مصالح إسرائيلية".

وتنفذ إسرائيل حاليا حملة تجويع ممنهجة ضد مواطني قطاع غزة، حيث أثارت الصور القادمة من هناك غضبًا عالميًا غير مسبوق وهجوما حادا على إسرائيل.

وطلب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تجنّب ارتداء ملابس تحمل كتابات عبرية أو رموزا دينية أو لها علاقة بإسرائيل، والامتناع عن المشاركة في تجمعات عامة أو زيارات للمؤسسات اليهودية أو الإسرائيلية.