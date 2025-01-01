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الثالث من آب.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى

الأحد 03 أغسطس 2025 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الثالث من آب.. اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى



رام الله/سما/

يحي أبناء شعبنا في الوطن والشتات، اليوم الأحد، اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة والأسرى، ورفضا للإبادة الجماعية، وجريمة التجويع، والاستعمار، وسياسات التهجير القسري، وللتصدي للعدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده.

وتشهد كافة محافظات الضفة الغربية، انطلاق وقفات وفعاليات جماهيرية بالتزامن مع إضراب جزئي شامل من الساعة 11:30 صباحا وحتى الساعة 1:00 ظهرا، وذلك بموجب قرار صادر عن القوى الوطنية والإسلامية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لفعالية الثالث من آب، إن هذا اليوم يمثل محطة جديدة لاستعادة الدور الإنساني، والشعبي، والأخلاقي في مواجهة حرب الإبادة المستمرة، ورفع الصوت الفلسطيني عاليا، إلى جانب أصوات الأحرار في العالم، هو واجب في سبيل استعادة القيم الإنسانية التي تخضع اليوم لأقسى اختبار في ظل استمرار هذه الجرائم، ومحاولة لإحياء الضميرين الوطني والعالمي.

برنامج الفعاليات في محافظات الضفة الغربية وفق الجدول التالي:

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