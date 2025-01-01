36 شاحنة مساعدات دخلت غزة السبت تعرّض معظمها للنهب

غزة/سما/

دخلت إلى قطاع غزة، السبت، 36 شاحنة مساعدات إنسانية فقط، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، تعرّض معظمها للنهب والسرقة، في ظل ما وصفه بـ"الفوضى الأمنية الممنهجة التي يكرّسها الاحتلال الإسرائيلي"، ضمن سياسة "هندسة الفوضى والتجويع".

وأشار المكتب، في بيانه، إلى أن المجاعة تواصل حصد أرواح الأطفال في القطاع، مشددا على أن الاحتياجات اليومية الأساسية لغزة لا تقل عن 600 شاحنة من الغذاء والوقود، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاعات الصحية والخدماتية.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي ومن وصفها بالدول المنخرطة في "جريمة الإبادة الجماعية" المسؤولية الكاملة عن استمرار الكارثة الإنسانية، مطالبًا بفتح المعابر فورًا وإدخال كميات كافية من المساعدات وحليب الأطفال.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق السبت أن عدد ضحايا المجاعة من منتظري المساعدات ارتفع إلى 1,422 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف إصابة، منذ 27 أيار/ مايو الماضي.