آيزنكوت: نتنياهو ووزراء حكومته مسؤولون عن تقصير لا يغتفر وسوء إدارة للحرب أوصلتنا إلى هذه النقطة

القدس المحتلة/سما/

أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته مسؤولون عن تقصيرٍ لا يُغتفر وسوء إدارةٍ للحرب.



وقال آيزنكوت: "رئيس الوزراء ووزراء حكومة 7 أكتوبر مسؤولون عن تقصيرٍ لا يُغتفر وسوء إدارةٍ للحرب أوصلتنا إلى هذه النقطة".

وأضاف: "عليهم أن يجتمعوا فورا ويتخذوا قرارا يهوديا وأخلاقيا ومعنويا. عليهم أن يوقعوا فورا على صفقة رهائن شاملة، حتى لو كلّفهم ذلك وقف إطلاق نار دائم. سنُكمل هزيمة حماس، هذا واجبنا".

هذا وطالبت عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بوقف ما وصفته "بالجنون"، والذهاب إلى "صفقة شاملة" مع حركة حماس.

جاء ذلك، هذه المرة، على خلفية مقطع فيديو نشرته كتائب القسام، الجمعة، لأسير إسرائيلي بدا في حالة من الهزال الشديد.

وجاء في بيان صادر عن هيئة عائلات المحتجزين في غزة، على منصة "إكس": "انظروا في أعينهم (الرهائن الإسرائيليين)، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرّون بجحيم في الأسر، أوقفوا هذا الجنون - توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم" إلى البيت.

ولطالما انتقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بسبب "تفاوضها على صفقات جزئية وتلكؤها في الدفع بالمفاوضات غير المباشرة" مع حركة حماس، بينما تطالب العائلات بصفقة شاملة تقضي بالإفراج عن أبنائها دفعة واحدة مقابل إنهاء الحرب على غزة.