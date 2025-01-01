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فرقة “نيكاب” الأيرلندية توجّه رسالة تضامن مع الفلسطينيين خلال مهرجان في بولندا

السبت 02 أغسطس 2025 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
فرقة “نيكاب” الأيرلندية توجّه رسالة تضامن مع الفلسطينيين خلال مهرجان في بولندا



بولندا/سما/

 استغلت فرقة الهيب هوب الأيرلندية “نيكاب” مشاركتها في مهرجان OFF الموسيقي في بولندا، لتوجيه رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، مدينين ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.

وخلال العرض الذي أقيم مساء الخميس، خاطب أحد أعضاء الفرقة الجمهور قائلًا إن التحدث عن معاناة الفلسطينيين وسط أجواء موسيقية قد يبدو متناقضًا، لكن “الصمت لم يعد خيارًا”. وأضاف: “الحرب في غزة لم تبدأ في 7 أكتوبر”، مشيرًا إلى جذور الأزمة ومرتكزاتها التاريخية.

وأشار المتحدث إلى أوجه التشابه بين معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال وما عاشه الشعب الأيرلندي خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية، مؤكدًا أن المشاهد القادمة من غزة اليوم تُذكّر الأيرلنديين بتاريخهم من القمع والحرمان.

ووصفت الفرقة المشهد في غزة، مشيرة إلى أن المدنيين قُصفوا من الجو في بداية الحرب، واليوم يُطلق عليهم النار أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، بينما يواجهون خطر الموت جوعًا. كما حيّت الفرقة وعي الشباب في أيرلندا ومختلف أنحاء العالم، على رفضهم الصمت واللامبالاة تجاه ما يجري.

واختتمت الفرقة رسالتها بالتعهد بمواصلة استخدام منصتها الفنية لإعلاء صوت التضامن مع المظلومين حول العالم، وفي مقدمتهم الفلسطينيون.

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