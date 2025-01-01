عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل (فيديو)

القدس المحتلة/سما/

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، السبت، وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية تؤدي للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت قناة (12) العبرة، إنّ عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في “ساحة المختطفين” وسط تل أبيب، للمطالبة بإبرام صفقة فورية، تشمل الإفراج عن كافة المحتجزين في غزة.

وشارك في المظاهرة عائلات محتجزين في غزة، من بينهم عائلة الأسير أفيتار ديفيد، حيث ألقت شقيقته كلمة أكدت على حاجته للرعاية الصحية العاجلة.

وهذه المظاهرة الثانية خلال اليوم، حيث شارك مئات الإسرائيليين في مظاهرة بالمدينة ذاتها، صباح السبت، للمطالبة بصفقة لإعادة جميع الأسرى المحتجزين بقطاع غزة، بينما دعت عائلات الأسرى إلى مظاهرات حاشدة مساء اليوم.

ووفق صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن المظاهرة التي دعت إليها هيئة عائلات الأسرى، جاءت “في أعقاب مقاطع فيديو نشرتها (حركتا) حماس والجهاد الإسلامي في الأيام الأخيرة، والتي يظهر فيها الأسيران أفيتار ديفيد، وروم بارسلافسكي، وهما في حالة نفسية وجسدية صعبة”.