معاريف تكشف ما دار بين ويتكوف وعائلات الأسرى.. هجوم شرس على حكومة نتنياهو وتصريح صادم

القدس المحتلة/سما/

عقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم السبت، اجتماعا في مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين من أجل إعادتهم.



وخلال اللقاء، الذي استمر نحو ثلاث ساعات، شدد ويتكوف متوجها إلى العائلات على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما التزامه الشخصي، بإعادة الرهائن الخمسين المتبقية في أسر حماس.

وقال ويتكوف للعائلات: "الخطة ليست توسيع رقعة الحرب، بل إنهاؤها. نعتقد أنه يجب تغيير نهج المفاوضات ليصبح: الكل أو لا شيء. إنهاء الحرب وإعادة جميع المختطفين الخمسين من الرجال والنساء في الوقت ذاته – بهذه الطريقة فقط. أولويتنا القصوى هي إعادتهم جميعا إلى الوطن. الرئيس ترامب يؤمن بأن جميعهم يجب أن يُطلق سراحه، ومن هم على قيد الحياة يجب أن يبقوا على قيد الحياة. نحن نعرف من هو على قيد الحياة، وسيكون هناك من يُحمَّل المسؤولية إذا لم يخرجوا أحياء. الولايات المتحدة تقف خلف هذا التصريح"، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.

وأضاف المبعوث: "أغلب الجمهور الإسرائيلي يريد عودة المختطفين إلى ديارهم، وأغلب الجمهور في غزة يريد عودتهم أيضا لأنه يريد إعادة إعمار القطاع. هذا هو الأمر الأهم الذي كُلفت بالعمل عليه من قبل ترامب – وسأعمل عليه حتى النفس الأخير. هذه أولويتي القصوى. الرئيس ترامب طلب هذا اللقاء لأحصل على جميع الطلبات الشخصية من العائلات. لدينا خطة لإنهاء القتال، وستعيد الجميع".

وحسب "معاريف"، فإن عائلات الأسرى الذين شاركوا في اللقاء مع ويتكوف قالوا إنهم لم يسمعوا أي جديد خلال الاجتماع. أحد الأفراد قال إنه لم يأتِ بتوقعات من اللقاء، وكان الحديث مع ويتكوف محبطا: "المبعوث الأمريكي كرر الأسطوانة نفسها بأن حماس منظمة إرهابية تعيق التوصل لاتفاق".

وتابع قريب عائلة أحد الأسرى واصفا أن شيئا لم يحدث منذ زيارته الأخيرة إلى إسرائيل قبل عدة أشهر، بل إن الوضع قد تدهور: "ويتكوف قال نفس الشعارات المعتادة: بأنهم ملتزمون بالهدف ويبذلون أقصى الجهود، وأن حماس ترفض الاتفاق. كل الحديث كان مجرد شعارات، ولا يمكن خلق حوار حقيقي بناء عليها".

وقالت قريبة أخرى لأسير عن ديناميكية اللقاء: "العائلات فرغت شحنات الضغط التي بداخلها، وويتكوف تحدث عن الجهود التي يبذلونها، لكنه عمليا لم يقل شيئا ذا معنى".

وفي تصريح صادم أدلت به هذا الصباح عائلات المختطفين في "ساحة الرهائن" في تل أبيب، شبّهت هذه وضع أحبائهم في غزة بـ"المحرقة"، وهاجموا بشدة رئيس الوزراء نتنياهو وسياسة الحكومة، وذلك على خلفية مقاطع الفيديو القاسية التي نُشرت في الأيام الأخيرة من الأسر.

وقالت عَنات إنغَرِست، والدة الجندي الأسير متان: "أنا أم لجندي، هو بطل إسرائيل الذي أراد أن يقاتل من أجل هذه الدولة، أقف هنا خلف أسلاك شائكة لأن ابني يمر بمحرقة ثانية. هذه صورة فشلك يا رئيس الوزراء".

وأوضحت إنغرست، وهي ابنة أحد الناجين من المحرقة، سبب استخدامها لكلمة "محرقة": "منذ بداية الحدث امتنعت عن استخدام هذه الكلمة ورموزها، لأنني ابنة لناجٍ من المحرقة، أبي نجا من المحرقة، والآن أبي يمر بمحرقة ثانية من خلال حفيده".

ووجّهت العائلات انتقادات لاذعة لسياسة الحكومة الإسرائيلية، "في اليومين الأخيرين نشاهد مقاطع فيديو لمحرقة ملونة. محرقة ثانية، محرقة عام 2025، التي تستمر وتطول تحت رعاية حكومة إسرائيل"، قالت إنغرست.

ووصفت إنغرست محادثتها مع غال هيرش، منسق شؤون الأسرى والمفقودين: "أمس أرسلت له رسالة: ما الذي يحدث؟ ابني يتحول إلى جلد على عظم. لا يفعل شيئًا! أجابني: هذه دعاية من حماس. هذه كانت إجابته".



واتهمت العائلات الحكومة بالفشل الكامل: "لديكم مهمة واحدة فقط – إنقاذ من اختُطف في أثناء خدمتهم لكم. أين أنتم؟ بدلًا من ذلك، ترسلون المزيد والمزيد من الجنود ليموتوا هناك، ليصابوا هناك".

وكشفت إنغرست جانبا آخر من الحرب: "سأخبركم بسر: لا يُسمح بدخول الإعلام إلى مستشفيات جرحى الحرب حتى لا يسمعوا منهم شخصيا. جرحانا، مبتورو الأطراف، الأرجل والأذرع – لا يُجرى لهم مقابلات، لا يُسمع صوتهم. الفظائع يُجبر على السكوت عنها".

وأشارت إلى بعثة سافرت إلى واشنطن: "بعد بعثة إلى واشنطن سمعت فيها بوضوح من كبار المسؤولين أن الصفقات الجزئية وُلدت من السياسة الإسرائيلية. وأطفالنا هناك يسيرون، لا يعانون فقط، بل يختفون".

وقال ابن عم رُوم بْرَسْلافْسكي، الذي نُشر له مقطع فيديو مؤخرا: "لقد كسروا روم، كسروا البطل الذي قاتل من أجل هذا الشعب. دمّروه، ونجحوا. بعد عامين، نجحوا".

ووصف التأثير الشخصي: "هذا الفيديو، لم أستطع مشاهدته أكثر من مرة. الكوابيس زادت، جرعة الأدوية ارتفعت، والموت أصبح أكثر متعة من الحياة".

ودعا قائلا: "لا يمكننا التحمل دقيقة واحدة إضافية دون إعادته إلى البيت. هذه ليست مسألة نعم أم لا. هذا ليس نقاشًا، هذا ليس موضوعا للنقاش أصلا. نحن كشعب، لن يبقى لنا ذرة حياة هنا إن لم نُعدهم جميعًا إلى الوطن. الآن!"

وصرخ ميشيل إيلوز، فردد وراءه الجمهورُ كله: "كفى! سئمنا! كم بعد يمكنكم تعذيبنا؟ نحن العائلات؟ نحن الشعب؟ إلى متى؟ كم من المقاطع سنضطر إلى مشاهدتها بعد؟"

ووصف وضع المختطفين: "666 يوما من الصدمة. لم يُختطف أطفالنا فقط، بل أنتم اختطفتمونا نحن أيضا".

وهاجم إيلوز الحكومة بشدة: "كيف نسمح لحكومة الإهمال، حكومة العار والعجز، أن تفعل بنا ما تشاء؟ كيف لا نحرق هذه الدولة؟"

وقالت عيناف تسنجاوكِر، والدة متان: "666 يومًا والمختطفون الخمسون والمختطفة لا يزالون في غزة. في اليومين الأخيرين شاهدنا المقاطع القاسية لروم وأفيتار من الأسر. أطفالنا يمرّون بمحرقة. ’أبدًا لن يتكرر ذلك‘ يحدث الآن لمتان ولجميع المختطفين. لن يصمدوا وقتا أطول. هذه المحرقة كان يمكن أن تنتهي منذ وقت طويل، كان يمكن أن يكونوا جميعًا في البيت لو لم تنفجر الصفقة السابقة بسبب السياسة.. اليهود يتحولون إلى جلد على عظم بسبب حسابات سياسية للبقاء. إذا لم نُخرجهم جميعًا الآن، فلن يصمدوا أكثر".

وأردفت: "يجب أن نقولها بوضوح: جرّبنا كل شيء – الضغط العسكري، تحريك السكان، أوقفنا الإمدادات الغذائية، احتللنا مناطق، قضينا على كبار قادة حماس – لا شيء أعاد جميع المختطفين. الشيء الوحيد الذي لم نجربه هو اتفاق شامل مقابل إنهاء الحرب. اتفاق ذو جدوى حقيقية – لا شعارات فارغة، لا إحاطات عديمة المضمون، ولا تسريبات تشدد المواقف. الحقيقة أن حكومة إسرائيل لم تضع أبدا على الطاولة اتفاقًا شاملًا يمكن التوقيع عليه".

واستطردت: "نتنياهو، حان الوقت لتسمو فوق السياسة وتقوموا بالأمر الوحيد الذي سيعيد المختطفين – ضعوا على الطاولة اتفاقا شاملًا ينهي الحرب! افعل ذلك الآن، دون مماطلة! وإذا تطلب الأمر التعامل مع حماس في اليوم التالي، يمكننا تحمّل ذلك. جميع أجهزة الأمن تدعم هذا الموقف. هذه هي المصلحة الأمنية والوطنية – وكل عمل يُبعدنا عن هذه المصلحة هو خطيئة لا تُغتفر".

وأكملت: "في ليلة التاسع من أغسطس، بينما نحيي ذكرى "خراب الهيكل"، من المهم أن نتذكر – بدون المختطفين لا يوجد بيت. دولة لم تفعل كل ما بوسعها لإعادة مختطفيها على مدار سنة وعشرة أشهر فقدت صلاحيتها وحقها بأن تُدعى بيتًا. نحن ندعو من هنا كل الأمهات، والآباء، والإخوة، والأخوات، وكل مواطن ومواطنة في الدولة – قاتلوا معنا من أجل أحبائنا. قاتلوا معنا من أجل إعادتهم جميعًا باتفاق شامل. يمكن تحقيق ذلك. الطريق الوحيدة لإعادتهم جميعًا هي من خلال الضغط الشعبي!"