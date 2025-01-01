شهيد و7 جرحى برصاص المستوطنين في عقربا جنوب نابلس

نابلس/سما/

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب سبعة آخرون برصاص مستوطنين، خلال هجوم نفذوه على بلدة عقربا جنوبي نابلس، بحسب ما أفاد به "الهلال الأحمر" الفلسطيني، مساء اليوم، السبت.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشهيد هو الشاب معين صبحي محمد أصفر (24 عاما)، مشيرةً إلى أنه ارتقى برصاص مستوطنين في بلدة عقربا.



الشهيد عين صبحي محمد أصفر

وأفادت الطواقم الطبية بأنها تعمل على نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تشهد المنطقة حالة توتر شديد في ظل اعتداء المستوطنين المتواصل بحماية قوات الاحتلال.

وقال رئيس بلدية عقربا، صلاح جابر، إن مستوطنين مسلحين من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة، هاجموا المنطقة الجنوبية.

وتصدى المواطنون العزّل للهجوم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي المكان، وتطلق الرصاص الحي صوب المواطنين.



وباستشهاد الشاب أصفر، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري إلى 9 شهداء، منهم 5 شهداء ارتقوا منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي.

وبلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص المستوطنين واعتداءاتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى اليوم 31 شهيدا، وذلك في سلسلة اعتداءات متصاعدة.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن ما جرى في عقربا هو جريمة جديدة تضاف إلى سجل إجرامي مستمر.

وأشار إلى أن الهيئة تتابع ميدانيا تفاصيل الجريمة، وتعمل على تعزيز صمود المواطنين وتوثيق الانتهاكات لفضح جرائم الاحتلال والمستوطنين في المحافل الدولية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2025، نفذ المستوطون 2153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين، بحسب تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر طبية، بإصابة 6 مواطنين بالرصاص خلال هجوم للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عقربا، حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الطواقم تعاملت مع إصابة شاب في الثلاثينيات من عمره، بالرصاص الحي في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، استشهد لاحقا متأثرا بجراحه.

كما تعاملت الطواقم الطبية مع إصابة مواطن (50 عاما) بالرصاص الحي في اليد، وإصابات لآخرين شبان بالأطراف السفلية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.