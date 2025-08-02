جنرال بالاحتياط ونائب سابق لرئيس الموساد: "ما نقوم به في غزة إبادة جماعية"

القدس المحتلة/سما/

اتهم القائد الأسبق لقيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلية والنائب الأسبق لرئيس الموساد، الجنرال في الاحتياط عميرام ليفين، اليوم السبت، حكومة بنيامين نتنياهو بإصدار أوامر إطلاق نار تُشكل "جريمة حرب" في إطار حرب الإبادة على قطاع غزة.

وقال ليفين خلال مشاركته في فعالية ثقافية في تل أبيب، إن "الأوامر التي تصدرها الحكومة للجيش اليوم هي جريمة. يجب تسمية الطفل باسمه (قول الحقيقة): إعطاء أمر بإطلاق النار على أطفال وآباء جائعين يبحثون عن لقمة خبز هو جريمة. هذه إبادة جماعية، وهذا ما نفعله هناك".

تزامنت هذه التصريحات مع مظاهرات حاشدة في تل أبيب من المتوقع أن تتوسع لاحقا وتشمل مناطق أخرى، مساء السبت، للمطالبة بصفقة تبادل وإنهاء الحرب. وأفادت تقارير إسرائيلية بتنظيم وقفات أمام "بوابة بيغن" قرب مقر وزارة الأمن في تل أبيب.

وفي تصريحات لعائلات الأسرى، قالت عيناف تسينغاوكر، والدة الأسير ماتان تسينغاوكر، إن "الحكومة تعمل على إفشال الصفقة، وتضع شروطًا غير واقعية ولا يمكن تحقيقها"، مضيفة: "لن نستعيد أبناءنا إن لم تطرح الحكومة الإسرائيلية مبادرة حقيقية على الطاولة".

واعتبرت أن أي تصعيد عسكري جديد "يعني إصدار حكم بالإعدام على الأسرى الأحياء، وإخفاء مصير القتلى منهم"، مؤكدة أن "هذا قرار غير قانوني تلوح من فوقه راية سوداء"، ودعت الإسرائيليين إلى "فرض اتفاق شامل ينهي الحرب".

وانضم إليها يتسحاق هورن، والد الأسير إيتان هورن، مطالبًا بالتوصل الفوري إلى صفقة شاملة، وقال: "من غير المقبول وغير المُغتفر أنه حتى هذه اللحظة لم يُجر تفاوض حقيقي على صفقة كاملة. شعب إسرائيل سيحاسب كل من يعرقل ويماطل على حساب الأسرى".

وأضاف: "لا يمكننا ترك أولادنا بيد حماس. الطريقة الوحيدة لإخراجهم من هناك هي عبر ضغط شعبي، فنتنياهو لن يفرج عنهم ما لم ترتج الدولة".

على صلة، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، خلال جولة ميدانية في غزة، بأن "المعركة ستتواصل بلا هوادة" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، مشيرًا إلى أن "أيامًا قليلة ستحسم إن كانت هناك صفقة، وإن لم تتحقق، فسنواصل القتال".

وزعم زامير أن "الادعاءات عن مجاعة مفتعلة في غزة حملة كاذبة ومخطط لها"، على حدّ تعبيره. وتأتي تصريحاته في ظل تحذيرات الأمم المتحدة من مجاعة شاملة تهدد أكثر من مليوني إنسان في غزة، مع استمرار الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة.

وتزامنت هذه التطورات مع نشر مقاطع فيديو لأسرى إسرائيليين ظهروا بحالة إنهاك واضحة، ما أعاد الجدل في إسرائيل حول ضرورة إبرام صفقة عاجلة. وقال شقيق الأسير نمرود كوهين: "الحرب يجب أن تنتهي. الحكومة لن تنهيها من تلقاء نفسها، يجب إيقافها فورًا، الوقت ينفد".

وشهدت "ساحة الرهائن" في تل أبيب توافد مئات المتظاهرين صباح السبت، كان معظمهم يرتدي ملابس سوداء. وظهر المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، وهو يسير متجها إلى الساحة للقاء عائلات الأسرى، في اجتماع وصف بأنه "صعب وغير مريح".