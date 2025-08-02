  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدراج 3 مواقع فلسطينية في سجل التراث المعماري العربي

السبت 02 أغسطس 2025 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إدراج 3 مواقع فلسطينية في سجل التراث المعماري العربي



رام الله/سما/

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم السبت، إدراج ثلاثة مواقع من فلسطين في سجل التراث المعماري والعمراني العربي وهي؛ البلدة القديمة في القدس، والبلدة القديمة في الخليل، والجامع العمري الكبير في مدينة غزة.

وأوضحت الوزارة ، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، أن ذلك جاء خلال اجتماع لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، عقد مؤخرًا في لبنان بدعوة وتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية.


واعتبرت أن تسجيل هذه المواقع في سجل التراث المعماري والعمراني العربي "يأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه هذه المواقع، إلى جانب غيرها من معالم التراث الثقافي في فلسطين، اعتداءات ممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، فالبلدات القديمة في كل من القدس والخليل تتعرضان بشكل يومي لسياسات التهويد ولمحاولات طمس الهوية العربية والإسلامية، في حين أن الجامع العمري الكبير في مدينة غزة، قد طالته آلة الحرب الإسرائيلية خلال العدوان الأخير، حيث تعرض لدمار واسع أتى على معظم أجزائه المعمارية والأثرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة المساس بالمواقع الدينية والتراثية".

وأضافت أن هذا الواقع يعكس حجم الخطر الذي يتهدد التراث الفلسطيني، ويؤكد أهمية توثيقه والتعريف به على المستويين العربي والدولي، كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتاريخية للشعب الفلسطيني وللأمة العربية.

ولفتت إلى أن تسجيل هذه المعالم في سجل التراث العمراني العربي يهدف إلى تعزيز حماية هذا الموروث والتعريف به على المستوى الإقليمي والدولي بما يكرس مكانته كمكون أصيل من ذاكرة الشعوب العربية.

وحسب البيان ، أُعلن رسميًا ، في ختام الاجتماع، عن إدراج 19 موقعًا في سجل التراث المعماري والعمراني العربي، كان من بينها ثلاثة مواقع من فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

سي إن إن: الكشف عن سيناريوهات نتنياهو إذا رفضت "حماس" وقف إطلاق النار

إعلام إسرائيلي: زامير يفكر الاستقالة

مصادر تشير لـ"رويترز" إلى الدول التي قد تنضم لاتفاقيات السلام مع "إسرائيل" بوساطة أمريكية

إعلام عبري يروج لوثيقة بـ "توقيع مصر والسعودية" حول استبعاد حماس من حكم غزة

قائد إسرائيلي سابق: نقترب من كارثة مع بقائنا في غزة

أزمة ثقة تعصف برئيس الأركان الإسرائيلي ومصادر تقول: زامير يملك رصاصة واحدة لا نعرف متى وكيف سيطلقها

فيديو الأسير دافيد يصدم الإسرائيليين..

الأخبار الرئيسية

photo_2025-08-02_15-55-45

"القسام" تنشر فيديو لأسير إسرائيلي يحفر قبره بيده

AA-20250719-38601350-38601349-ISRAELI_ATTACKS_CONTINUE_ON_GAZA-3c76d306-c0a3-4d09-a3a2-1d15fbe10ca3

حصيلة الشهداء في غزة تقترب من 61 ألف

photo_2025-08-02_14-30-03

ويتكوف: حماس منفتحة على التخلي عن سلاحها.. الحركة ترد

1-7-730x438

بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إبادة "إسرائيل" للفلسطينيين

20240811090208reup-2024-08-11t090020z_1380122815_rc2ld9ax5ycg_rtrmadp_3_israel-palestinians.h-730x438

غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 169 بينهم 93 طفلا

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية