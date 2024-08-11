الأردن تنفذ 5 إنزالات جوية على غزة

غزة/سما/

نفّذت القوات المسلحة الأردنية، السبت، خمسة إنزالات جوية جديدة لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة، في إطار التعاون الدولي المستمر لتخفيف معاناة المدنيين في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.



وبلغت كمية المساعدات التي حملتها الطائرات 36 طنا، بمشاركة طائرات من دول صديقة، شملت طائرتين تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة من كل من الإمارات وفرنسا وألمانيا، مما يعكس تنسيقا دوليا واسع النطاق في جهود الإغاثة.

ورافق الطائرات عدد من أعضاء لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الأردني، للاطلاع ميدانيا على آلية إيصال المساعدات، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالجهود الاحترافية للقوات المسلحة، والدور الإنساني الكبير الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه العمليات ضمن مساعي الأردن لحشد دعم دولي مستمر لإيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، في ظل الأوضاع الحرجة التي يعيشها القطاع منذ أشهر.

وبحسب بيان رسمي، ارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها الجيش الأردني إلى 135 عملية، إضافة إلى 279 إنزالا آخر نُفذ بالتعاون مع دول شريكة.