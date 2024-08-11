وزيرة الخارجية: الرئيس عباس وجّه بإعداد خطة عمل لمخرجات مؤتمر حل الدولتين

رام الله/سما/

أكدت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، أن 149 دولة حول العالم تعترف رسميا بدولة فلسطين، مشيرة إلى أن هناك وعودا من دول أخرى بالسير نحو الاعتراف، في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الدبلوماسية الفلسطينية على المستويات كافة.

وأوضحت الوزيرة شاهين في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، أهمية مؤتمر حل الدولتين الذي عُقد مؤخرا في نيويورك، معتبرة أن توقيت المؤتمر ومضمونه يحملان دلالات سياسية بالغة، ويعكسان توافقا دوليا متزايدا على ضرورة تجسيد حل الدولتين.

وكشفت الوزيرة شاهين أن السيد الرئيس محمود عباس وجّه بالبدء الفوري بالعمل على تنفيذ توصيات مؤتمر حل الدولتين، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية ستعمل على إعداد خطة عمل شاملة لتفعيل هذه التوصيات على الأرض.

وفي سياق متصل، رحبت وزيرة الخارجية بقرار سلوفينيا حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، واصفة الخطوة بأنها "متقدمة وشجاعة"، وتأتي في الاتجاه الصحيح، معتبرة أنها تمثل رسالة واضحة بأن إسرائيل تنتهك القانون الدولي.

ودعت شاهين الدول الأوروبية الأخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة، في رسالة قوية تضع حدا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتدعم الحق الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة.