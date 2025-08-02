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غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 169 بينهم 93 طفلا

السبت 02 أغسطس 2025 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: ارتفاع شهداء التجويع الإسرائيلي إلى 169 بينهم 93 طفلا



غزة/سما/

 أعلنت وزارة الصحة بغزة، السبت، ارتفاع شهداء سياسة التجويع الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 169 فلسطينيا بينهم 93 طفلا.

وقالت الوزارة في بيان، إن مستشفيات القطاع سجلت خلال 24 ساعة الماضية “7 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفل واحد”.

وأوضحت أنه بذلك ارتفع “إجمالي عدد ضحايا المجاعة إلى 169 شهيدا، من بينهم 93 طفلا”، وفق البيان.

وأكدت الوزارة أن الأزمة الإنسانية في غزة آخذة بالتفاقم في ظل الحصار الإسرائيلي ونقص الإمدادات الغذائية والطبية.

ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة بـ”التدخل العاجل والفوري” لإدخال المساعدات للقطاع.

وفي وقت سابق السبت، أفاد مصدر طبي بوفاة الطفل “عاطف أبو خاطر” (17 عاما) متأثرا بسوء التغذية الناجمة عن المجاعة.

والجمعة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن أطفال غزة يموتون بمعدل “غير مسبوق” وسط المجاعة وتدهور الأوضاع نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

ووفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه ربع الفلسطينيين في غزة ظروفا أشبه بالمجاعة، حيث يعاني 100 ألف طفل وسيدة سوء التغذية الحاد.

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