وزير خارجية إيران الأسبق يحذر من مواجهة عسكرية "مفاجئة" مع "إسرائيل"

طهران/سما/

رجّح وزير الخارجية الإيراني الأسبق علي أكبر صالحي اندلاع مواجهة عسكرية مفاجئة بين بلاده، وإسرائيل والولايات المتحدة داعيا إلى الاستعداد الكامل لأي سيناريو.





وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هناك حرب وشيكة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، قال صالحي خلال مقابلة صحفية: "ينبغي أن نفترض أن غداً هو يوم الحرب. الغفلة عن هذا الاحتمال خطأ كبير، والمباغتة من طبائع الحرب، حتى لو كانت غير عادلة".



وأكد صالحي أن عنصر المفاجأة جزء لا يتجزأ من قواعد الاشتباك في الحروب، مضيفا أن "الطرف الغافل هو من يُضرب أولا. لا يمكن انتظار أن تُقرع الطبول لنعلن الاستعداد. علينا أن نكون على أهبة الاستعداد على الدوام".

وفي تلميح منه إلى ضرورة التنسيق بين المستويين السياسي والعسكري، شدّد صالحي على أن واجب القوات المسلحة هو أن تبقى متأهبة، بغض النظر عن المسارات السياسية، مبيناً: "القوات المسلحة يجب أن تبقى في وضعية الاستعداد الكامل، فالحرب لا تبدأ ببيان، بل بلحظة خاطفة".