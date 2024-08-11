وزير خارجية بريطانيا يعلق على الأصوات المنادية بـ"إسرائيل الكبرى"

لندن/سما/

قال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي إن هناك أصواتا مصممة على رؤية "إسرائيل الكبرى" من دون دولة فلسطينية مشيرا إلى معارضته ذلك.



وصف وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بأنها أعمال إجرامية غير قانونية مشددا على إدانتها مع السعي لفرض عقوبات عليها.



وقال في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الغارديان" إن "اعتداءت المستوطنين أعمال إجرامية غير قانونية ندينها ونسعى إلى فرض عقوبات بشأنها"، لافتاً الى أن "إطلاق النار على المدنيين، وهم ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع ​غزة،​ أمر مقزز وعلى إسرائيل محاسبة المتورطين".

وأضاف لامي: "أرغب بزيارة قطاع غزة بمجرد التمكن من الدخول إليه، والاعتراف بدولة فلسطين ورقة لا يمكن لعبها إلا مرة واحدة، والوقت الحالي هو لوقف العنف"، مضيفا "نؤمن بأن حل الدولتين هو البديل الوحيد القابل للتطبيق".

واختتم قائلا: "هناك أصوات مصممة على رؤية إسرائيل الكبرى من دون دولة فلسطينية وأنا أعارضها".